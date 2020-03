Coronavirus: Ce inseamna carantina

Carantina si autoizolarea sunt masuri legale ale unui stat in cazul unei pandemii, atunci cand este declarata stare de urgenta. Nerespectarea masurilor poate atrage amenzi si pedepse cu inchisoarea de la sase luni la doi ani.Carantina si autoizolarea se aplica persoanelor suspecte ca ar fi purtatoare ale unui virus periculos si vin din zone cu transmitere comunitara extinsa, asa-numitele zone rosii.Carantina dureaza 14 zilePersoanele care intra in carantina trebuie sa stea izolate 14 zile in spatii special amenjate sau izolate la domiciliu.Persoanele simptomatice care intrunesc criteriile definitiei de caz si care se prezinta la o unitate sanitara, raman in aceasta unitate, in izolare, si li se recolteaza o proba, care va fi transportata la cel mai apropiat centru de testare in regim de urgenta. In cazul in care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la cea mai apropiata sectie / spital de boli infectioase.Persoanele simptomatice care intrunesc criteriile definitiei de caz, vor fi izolate in sectiile / spitalele de boli infectioase, unde li se vor recolta probe respiratorii, conform metodologiei de supraveghere in vigoare, aflata pe site-ul INSP-CNSCBT.Atat iesirea din carantina dupa o perioada de 14 zile, cât si la externarea din spital daca pacientul este clinic sanatos se va face dupa efectuarea a 2 teste negative pentru COVID-19, efectuate la un interval minim de 24 ore.Directia de Sanatate Publica judeteana si cea a municipiului Bucuresti comunica administratorului centrului de carantina incheierea perioadei de carantinare si se deplaseaza pentru eliberarea avizelor epidemiologice.In functie de evolutia situatiei epidemiologice si confirmarea a mai mult de trei cazuri de infectie cu noul coronavirus, cu legatura epidemiologica intre ele, in aceeasi comunitate se poate decide declararea carantinei intr-o comunitate.Persoanele pentru care se stabileste masura de carantinare in spatiile special amenajate sau izolare la domiciliuprivind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.