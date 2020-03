Coronavirus Italia: "O generatie s-a dus in doar doua saptamani"

In total, de la debutul epidemiei bilantul deceselor se apropie de 3000 de morti si 2.200 de persoane in stare critica."Într-o lună normală aveam 120 de înmormântări. O generaţie a murit în doar două săptămâni. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva şi îmi vine să plâng", a declarat Antonio Ricciardi , preşedintele CFB, cea mai mare firmă de pompe funebre din zonă.Cea mai afectată este zona de nord, iar crematoriul din Bergamo nu mai face faţă numărului mare de incinerări. O imagine dramatica a fost surprinsa aseara cand camioanele armatei prelua trupurile neinsufletite pentru a le duce la crematorii din alte regiuni.Bergamo este cea mai afectată regiune din Italia de COVID-19, cu 1.640 de persoane decedate până miercuri. Majoritatea decedaţilor sunt bătrâni, peste 75 de ani.Bilanţul epidemiei de coronavirus ajunsese miercuri noapte la 2.978 de morţi în Italia, iar numărul total al persoanelor infectate până acum este de 35.713, au anunţat autorităţile italiene.