Coronavirus: Peste 1.300 de cazuri noi si 41 de decese in doar 24 de ore

Explozia uriasa care a avut loc in Beirut pe 4 august a fost provocata de nitratul de amoniu. In depozitul din port erau 2750 de tone de nitrat de amoniu. Aceeasi substanta a facut victime si in Romania, in urma cu cativa ani. Nitratul de amoniu (cunoscut si ca azotat de amoniu) se prezinta sub