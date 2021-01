Coronavirus: peste 4.000 de cazuri noi in 24 de ore

Dintre acestia 610.122 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 4.424 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Totodata, pana acum, 16.969 de persoane diagnosticate cu infectie cu Covid-19, internate in spitale din Romania, au decedatIn acest moment in spitalele din Romania sunt internate 8.751 persoane. Dintre acestea, se afla in sectiile de Terapie Intensiva (ATI) 1.081 de pacienti in stare grava.