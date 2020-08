Coronavirus Romania: Record de decese in 24 de ore

De la inceputul pandemiei de coronavirus in tara noastra au fost raportate, in total 80.390 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 35.816 pacienti au fost declarati vindecati si 9.593 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare,de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana la aceasta data, 3.367 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 24.08.2020 (10:00) - 25.08.2020 (10:00)(32 barbati si 26 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Valcea, Vaslui, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, doua decese sunt la pacienti sub 30 de ani57 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbiditati.Un alt numar mare de decese s-au inregistrat pe 13 august 2020. Atunci au fost raportate 53 de cazuri.