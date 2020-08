Coronavirusul a suferit mutatii, iar tinerii fac forme severe ale bolii

Tot mai multi tineri din Europa sunt infectati cu noul coronavirus si fac forme grave. Multi dintre ei nici nu se cunosc cu boli insa afla la spital cand deja virusul face ravagii cu corpul lor."Cei tineri, in perioada aceasta, sunt mai mobili, merg mai mult in vacante, poate socializeaza mai mult, petreceri exista, tineretul participa la petreceri, fara a tine prea mult seama de restrictiile care exista pentru prevenirea infectii. Aceasta ar fi logica aparitiei imbolnavirilor la grupele de varsta mai tinere. Formele grave apar la toate varstele. Sunt cazuri tragice, soldate cu deces, si la varste tinere. Nu exista o regula ca cei tineri sa faca forme asimptomatice si usoare. Indiferent de varsta, ne putem astepta la complicatii la aceasta boala si la sechele", a explicat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Carmen Dorobat, medic primar infectionist, manager spitalul Boli Infectioase Iasi.