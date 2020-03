Coronavirusul se ascunde in praf

Un baiat in varsta de 14 ani a murit in Portugalia dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Autoritățile portugheze nu au dat informații detaliate despre circumstanțele care au dus la decesul adolescentului, astfel încât este neclar dacă acesta a avut

Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals, a declarat ca este foarte important ca in aceasta perioda, in plina epidemie de coronavirus, sa se faca curatenie atat pe strazi, cat si in case. ”Acest virus parșiv se ascunde în praf și

Ministrul de interne, Marcel Vela, a anuntat duminica seara noile masure prevazute in ordonanta militara 4. Astfel, potrivit acesteia, autoritatile publice locale vor trebui sa monteze in fiecare scara de bloc dispozitive cu dezinfectant. De asemenea, pe scara blocurilor trebuie

O tanara de 27 de ani din Botosani a murit in urma infectiei cu coronavirus. Este cea mai tanara persoana din Romania care se stinge in urma contractarii virusului din China. Bilantul total al deceselor in Romania a ajuns pana in acest moment la 40. Deces 39 Bărbat, 71 ani, judetul Suceava