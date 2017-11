Cosurile cadou de Craciun. Un Multumesc dulce

Ce poate sa fie mai frumos decat sa oferi daruri in preajma Sarbatorilor de iarna? Este acel moment magic al anului, perioada in care uitam de toate grijile si ne bucuram de magia Craciunului, daruind.Cadourile se fac nu numai in familie, ci sunt si un mod ideal prin care angajatorul isi arata recunostina fata de angajati pentru munca depusa in cursul unui an.A oferi cadouri de Craciun nu este numai o obligatie de business. Cosurile cadou sunt modalitatea cea mai frumoasa prin care iti poti rasplati angajatii de sarbatori, dar si partenerii de afaceri. Le vei face cu adevarat o bucurie angajatilor tai cu cosuri cadou Gourmet Gift . Propunerea de cadouri pentru Craciunul din 2017 contine variante exclusiviste, pline cu delicatese precum bauturi rafinate, dulciuri de top. O categorie aparte este reprezentata de cea a cadourilor Traditionale romanesti, in care poti regasi cozonaci cu nuca si cacao, o selectie de vinuri romanesti, traditionala tuica, diverse sortimente de dulceturi precum cea de afine, gem de gutui, de nuci, zacusca, miere cu seminte, carnati de cerb dar si un servet cu motive traditionale si diverse decoratiuni care sa aminteasca de Craciun, precum globuletele.Oare pare ieftin sau va fi prea opulent? Le va placea? Vor ajunge la timp? Acestea sunt doar o parte din intrebarile care apar atunci cand ne decidem sa oferim cadouri. Printre ideile ce spun povesti pentru Craciun, pregatite de Gourmet Gift, brand-ul cu cele mai frumoase cadouri business din Romania, se regasesc cosurile cadou buget. Accesibile oricarui buzunar, ambalate cu mare atentie la detalii, cosurile cadou sunt accesorizate cu funde si multa dragoste de o echipa tanara, care lucreaza la fabrica lui Mos Craciun. Colorate, pline de bunatati, aducatoare de zambete celor care le primesc, cadourile gourmet se regasesc in peste 100 de variante, toate pregatite pentru Sarbatorile de iarna cu produse delicioase, de cea mai buna calitate. Fie ca sunt alcatuite din branduri internationale de prestigiu, fie ca discutam despre produse traditionale romanesti, cosurile cadou de la Gourmet Gift ofera posibilitatea oricarui angajator sa se remarce in fata angajatilor sai. Venite in semn de recunostinta si de multumire pentru angajati, vor aduce zambete si bucurie nepretuita, ceea ce trebuie sa se si intample in perioada Craciunului.Astfel de cosuri Craciun sunt pregatite cu cea mai mare atentie, astfel incat sa arate impecabil. Echipa Gourmet Gift participa anual la cele mai mari targuri de profil din lume fiind permanenta in cautare de idei noi si originale pentru ca an de an, mii de clienti sa beneficieze de cele mai frumoase cadouri business din Romania. Puteti alege cosurile cadou de Craciun si pentru ca regimul fiscal al acestora este unul prietenos iar toate cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.Cosurile de Craciun pentru angajati sunt, cu siguranta, un mod prin care companiile si vor face angajatii mai fericiti.Restul povestii il gasiti pe