COVID-19 afecteaza cel mai mult barbatii, batranii si fumatorii

In cadrul studiului au fost analizate peste 1,3 milioane de celule din probe de țesut nazal, respirator și pulmonar de la 228 de persoane sănătoase fără Covid-19.„Am analizat factorii de intrare în numeroase organe și tipuri de celule care sunt infectate de virusul Covid-19 și am constatat că vârsta, fumatul și sexul au jucat un rol important în capacitatea SARS-CoV-2 de a intra în celule, de a se replica și de a infecta mai multe alte celule ", spune Nicholas Banovich, de la Institutul de cercetare a genomicii translaționale - City of Hope (SUA).Această cercetare se bazează pe două studii anterioare în care cercetătorii au arătat cum celulele calice, care produc mucus în pasajele nazale, supraexprimă enzima 2 de conversie a angiotensinei (ACE2), care servește drept punct de intrare în celulele corpului pentru coronavirusuri.Noul studiu SARS-CoV-2 s-a concentrat efectului pe care il are coronavirusul asupra a trei celule cheie din căile respiratorii cunoscute sub numele de: tip alveolar 1, esențial pentru inhalarea oxigenului și expirarea dioxidului de carbon; celulele alveolare de tip 2, care apără celulele de tip 1, și celulele epiteliale ale căilor respiratorii, care elimină și neutralizează substanțele potențial dăunătoare din aerul inhalat.Studiul a constatat că enzima ACE2 a fost mai exprimată, ceea ce înseamnă că era mai ușor pentru coronavirus să intre și să infecteze aceste celule. Printre bărbați, adulți în vârstă și cei care au fumat, studiul a constatat că enzima ACE2 a fost mai exprimată, ceea ce înseamnă că era mai ușor pentru coronavirus să pătrundă și să infecteze aceste celule.Bărbații și adulții mai în vârstă au exprimat mai mult TMPRSS2, o genă care taie proteinele de pe suprafața virusului, ajutându-l să pătrundă în celulele umane.Cercetătorii au descoperit, de asemenea, noi enzime, pe lângă TMPRSS2, care permit virusului să infecteze organismul.„În plus față de comorbidități, cum ar fi hipertensiunea arterială și diabetul, această cercetare ajută la explicarea biologiei din spatele motivului pentru care adulții în vârstă și fumătorii pot prezenta un risc crescut de infecție cu Covid-19 și ar trebui să fie prioritari pentru vaccinare”, explică Banovich.