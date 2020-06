Crestere alarmanta a numarului de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore

In ultimele 24 de ore au fost confirmate 238 de cazuri noi de infectii cu coronavirus in doar 24 de ore. Până acum, 1299 persoane diagnosticate cu

Primul oras care interzice folosirea telefonului pe strada In orasul Yamato, din regiunea japoneza cu acelasi nume, nu vor mai putea folosi telefonul mobil in timp ce merg pe strada, daca propunerea consilierilor din acest oras va fi adoptata. Legea ar urma sa intre in vigoare incepand cu 1 iulie 2020. Aceasta masura a venit ca urmare a unui amplu

Apar 11 noi tipuri de salarii minime, in functie de studii Schimbari in ceea ce priveste salariile minime! Potrivit unei noi legi adoptate de Parlament miercuri, vor exista 11 salarii minime pentru angajati, care vor fi diferentiate in functie de pregatirea profesionala. Angajatii care au studii superioare finalizate si care si-au luat doctoratul in

Donald si Melania Trump divorteaza? Motivul este uimitor Melania si Donald Trump ar fi in pragul divortului! Potrivit presei de peste Ocean, prima-doamna a SUA ar avea un amant pe care Donald Trump l-ar cunoaste. Amantul despre care presa internațională vorbește ar fi șeful securității magazinului Tiffany, situat