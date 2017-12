Crima de la metrou: "S-a auzit un tipat disperat! Lumea s-a ingramadit sa filmeze cu telefoanele"

Trenul a izbit-o direct, iar tanara nu a avut nicio sansa de supravietuire. In schimb, toti martorii prezentati la oribila scena s-au ingramadit sa filmeze cu telefonul mobil tragedia.O tanara prezenta la metrou in momentul crimei a povestit ce s-a intamplat."Eram in statie. Nu era foarte aglomerat, la Dristor 1, veneam de la Dristor 2. Stateam de vorba cu cineva in momentul in care un grup de tineri a inceput sa tipe cand intra metroul in statie."Un tipat disperat. Vreme de 10 minute lumea a fost buluc pe victima. Am sunat la ambulanta. Vreme de 10 minute, mi s-a parut incredibil sa filmezi o scena din asta cu telefonul."Este incredibil ca Metrorex nu a intervenit imediat si ca, timp de 10 minute, oamenii au stat gramada pe victima", spune martora, potrivit realitatea.net