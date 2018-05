Crima oribila la Drobeta Turnu Severin: Un tanar de 23 de ani si-a omorat tatal cu 20 de lovituri de cutit

Crima a avut loc in urma unui conflict intre cei doi. Barbatul a pierdut foarte mult sange, iar medicii de pe ambulanta nu au mai putut face nimic pentru el.Victima lucra ca inspector la Finantele Publice din Mehedinti. Isi intretinuse fiul care a absolvit o facultate in Danemarca. In urma cu doua zile, parintiiil adusesera in tara deoarece avea un comportament foarte ciudat.Victima a fost inspector la Finanţele Publice Mehedinţi. Autorul crimei a absolvit o facultate în Danemarca , fiind adus în ţară de părinţii acestuia în urmă cu două zile.„S-a întors de acolo cu un comportament ciudat, cu idei stranii, că vrea să schimbe lumea. Unii vorbesc că ar fi consumat şi droguri”, povesteşte un vecin. Tânărul asasin a fost reţinut de poliţie pentru audieri şi va fi supus unei expertize psihologice la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs crima