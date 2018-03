Crima oribila! O educatoare din Timisoara si-a omorat cu sange rece fetita. I-a taiat venele micutei

Imaginile de la locul crimei sunt infioratoare. Politistii au descoperit-o pe micuta in baie, inecata in vana, cu venele de la ambele maini taiate.Oribila crima s-a petrecut in timp ce micuta era doar cu mama ei acasa, tatal fiind la serviciu. Dupa ce a ucis-o pe fetita, femeia a sunat la 112 sa-si marturiseasca teribila fapta. Apoi s-a incuiat in casa. Cand au ajuns politistii, aceasta a refuzat sa deschida usa, astfel ca oamenii legii au intrat in forta peste ea. Familia e in stare de soc. Tatal a venit intr-un suflet de la serviciu dupa ce a primit ingrozitoarea veste si este devastat de durere. Nimeni nu isi explica gestul femeii de 38 de ani care si-a ucis cu sange rece propriul copil.Aceasta era educatoare la o gradinita de mai multi ani, in localitatea Murani, iar recent isi luase concediu fara plata si statea acasa, incercand sa isi gaseasca alt job. Terminase Liceul de Arte Plastice, iar apropiatii spun ca era foarte talentata.a declarat Aura Danielescu. Inspectorul-sef al ISJ Timis pentru opiniatimisoarei.ro.