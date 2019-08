Crime Caracal: exista indicii ca ar fi trei victime. Gheorghe Dinca ar avea legatura cu alte 20 de disparitii

Specialistii de la IML continua sa analizeze ramasitele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca pentru a stabili daca printre ramasite se afla si ADN-ul Luizei, cealalta tanara data disparuta in urma cu patru luni in Caracal.Potrivit informatiilor furnizate de o sursa din ancheta exista indicii ca Gheorghe Dinca ar avea legatura cu alte 20 de disparitii.Mai mult, surse apropiate anchetei spun ca exista indicii ca inca 20 de disparitii ar putea avea legatura cu Gheorghe Dinca, fiind facute cercetari amanuntite in acest moment legate de posibila ucidere a inca 20 de fete.Gheorghe Dinca a recunoscut, la sfarsitul saptamnii trecute, ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni. Totodata, Dinca a fost audiat marti si in cazul unei a treia crime.Audierea a avut loc dupa ce acasa la suspect s-ar fi gasit telefonul unei tinere, disparuta de acasa si gasita moarta intr-un parc din Craiova acum cativa ani.In acest caz este vorba despre Alexandra Goghez, o tanara de 17 ani care a disparut de acasa in 2015 si care a fost gasita moarta in parcul "Nicola Romanescu" din Craiova. Fata era decapitata si s-a dovedit ca fusese jefuita si violata.