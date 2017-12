Criminala de la metrou a fost retinuta. De ce a impins o alta femeie in fata metroului

Polițiștii din București au fost în alertă maximă în noaptea de marți spre miercuri, când au căutat-o pe femeia care a comis oribila crimă de la metrou. Oamenii legii au reușit s-o captureze în această dimineață pe suspecta care ar fi împins-o pe tânără în fața metroului și au dus-o la audieri la sediul Poliției Capitalei, unde au reținut-o.Alina Ciucu era în vârstă de 25 de ani și provenea din Craiova. Magdalena Serban a împins-o pe Alina Ciucu chiar în momentul în care trenul a ajuns în staţie. Tânăra era însărcinată în câteva luni si nu a avut nicio sansa de a supravietui. "Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au comis faptele. Mulţumim tuturor pentru implicarea şi spiritul civic manifestat în acest caz. Vă asigurăm că fiecare mesaj al dumneavostră a fost analizat şi verificat de specialiştii instituţiei noastre", a transmis Poliţia Capitalei. Surse din zona anchetei arata ca Magdalena Serban ar fi avut probleme la serviciu si ca acesta ar fi fost factorul declansator. Alte surse sustin ca de fapt femeia ar fi descoperit ca sotul are o amanta si ca ar fi inceput sa impinga femeile care semanau cu aceasta. Alarma s-a dat in momentul in care o alta femeie a depus o plangere ca o persoana a incercat sa o impinga la metroul Costin Georgian. In cursul serii, pe mediile sociale si o alta persoana a semnalat ca o femeie a facut acelasi lucru in statia de tramvai de la Obor.