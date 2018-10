Criminala de la metrou, condamnata pe viata la inchisoare

Magdalena Serban si-a recunoscut faptele in fata anchetatorilor si a marturisit ca regreta ceea ce a facut si ca vrea factura daca va plati daune morale familiei tinerei pe care a ucis-o.„Noi apreciem că a acţionat cu intenţie, a prevăzut urmările. Vă solicităm să aveţi în vedere criteriile generale. A săvârşit acţiunile contra vieţii într-o modalitate extrem de gravă din care rezultă ferocitatea şi cruzimea inculpatei. Pe latura penală, noi solicităm pedeapsa în detenţie de 10 ani pentru tentativă de omor. Pentru omor, solicităm condamnare detenţine pe viaţă şi pedepse accesorii”, a spus procurorul în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti.La rândul său, în ultimul cuvânt din proces, Magdalena Şerban a spus în faţa instanţei că şi pentru ea a fost o traumă tragedia de la metrou şi că încă este şocată.„Regret faptele comise şi luaţi în calcul boala de care sufăr. Am fost la ospiciu şi în Spania. Aş vrea ca tot ce plătesc să fie cu factură (referitor la daune morale cerute, n.r.), pentru că eu sunt gestionară. Şi acum sunt şocată de ce s-a întâmplat. Şi sufăr foarte mult, şi pentru mine este o traumă”, a spus Magdalena Şerban.

