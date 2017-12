Criminala de la metrou incercase sa omoare o femeie si in statia de metrou Costin Georgian. Femeia a reusit sa scape dupa ce s-a luptat cu ea

Magdalena Serban, femeia care a impins in fata metroului o femeie, a fost retinuta de autoritati.Criminala sustine ca nu a facut nimic, insa recunoaste ca ea este in imaginile surprinse de camerele de luat vederi de la metrou. Potrivit primeleor informatii, Magdalena Serban nu are o locuinta stabila si locuieste de cativa ani la un centru social din Capitala.Inainte sa se intample tragedia de la Dristor 1, se pare ca Magdalena incercase sa impinga o alta femeie in fata trenului in statia Costin Georgian. Femeia a mers imediat si a raportat incidentul reprezentantilor de la metrou si a marturisit ca a scapat teafara dupa ce s-a luptat cu atacatoarea.Cealaltă tânără, care a fost ucisă la staţia Dristor 1, a fost pândită de atacatoare în momentul în care nu era atentă, aceasta butonând telefonul, mai notează sursa citată. Autoarea crimei de la staţia de metrou Dristor 1 este Magdalena Şerban, are 36 de ani şi este din judeţul Dolj. Ea s-a născut în localitatea Ostroveni, dar locuia de mai mulţi ani în Bucureşti, la Centrul Social Sf. Ioan, din sectorul 3 al Capitalei.