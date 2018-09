Criminala de la metrou, marturisiri halucinante in fata judecatorilor: "Nu m-a interesat ce s-a intamplat cu fata pe care am impins-o. Eu am plecat sa imi caut pantaloni!"

Daca initial Magdalena nu a dorit sa comunica deloc cu autoritatile, acum tanara a vorbit fara nicio retinere despre motivele care au impins-o sa faca acest gest halucinant."La zilele în care s-au petrecut accidentele. M-am simţit rău în acea zi. Am căutat de lucru la metrou, la mai multe staţii, pe la chioşcuri şi pe sus. M-am simţit nefolositoare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat şi îmi pare rău. Am lucrat şi în Spania la curăţenie. De la 17 la 28 de ani am lucrat în România şi de la 28 la 38 în Spania. Şi în ăpania am fost internată într-un spital de psihiatrie. În acea zi avut gânduri negre, ameţeli.Prima fată semăna foarte mult cu cea la care am fost în Spania. Fața ei îmi era cunoscută. Mi-au venit gânduri negre, sa o împing.Am împins-o odată, după care m-a împins şi ea, moment în care am împins şi eu să nu cad. După ce am împins-o prima dată ar fi cazut pe podea. Şi a doua oara tot pe podea ar fi căzut pentru că nu s-a mişcat, a opus rezistenţă. După aceea a venit metroul, iar ea a plecat. Eu am ieşit afară, m-am dus am mâncat, apoi am mai întrebat pe la magazine dacă au nevoie de vânzător. Nu am găsit şi am plecat la Dristor. Am început să mă uit la mai multe persoane şi vedeam negru în jurul meu. Una dintre tinere s-a apropiat mai mult de mine şi eu am împins-o. Finalul nu l-am văzut, că am plecat.A încercat să se ridice. Distanta era mai mare de 1.51 şi nu se putea ridica. Când era cazută ea striga dacă pot să iau geanta. Era cu mâinile întinse pe plafonul pe care aşteaptă călătorii şi geanta era în una dintre mâini. Eu am lovit geanta, nu pe ea. Nu ştiu dacă încerca să se ridice. Nu am încercat să o ajut pentru că voiam să plec. Numai un bărbat putea să o ridice de acolo.Toate persoanele au văzut că era cineva pe şine, dar nu au ajutat pentru că au văzut că vine metroul. Eu nu am văzut că vine metroul. Am plecat de acolo, dar am auzit nişte ţipete. Când le-am auzit eram pe scările rulante de afară. După aceea am fost să îmi cumpăr nişte pantaloni şi apoi m-a luat Poliţia. Nu eram curioasă ce s-a întamplat cu persoana pe care am împins-o pe şine pentru că voiam să îmi cumpar niste pantaloni şi neavând bani mulţi la mine căutam unii mai ieftini. Regret faptele comise". a fost declaratia Magdalenei Serban in fata anchetatorilor.