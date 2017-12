Criminala de la metrou ura femeile si dormea prin Gara de Nord. Dezvaluirile socante facute de mama femeii

Aceasta a fost retinuta de politie, insa la audieri femeia nu a putut avea un discurs coerent. La audieri a fost chemata si mama suspectei care a marturisit ca tanara ar avea probleme psihice dupa ce ar fi fost abuzata sexual in Spania de mai multe femei.Ea le-a povestit despre fiica ei că ura femeile şi că probabil de aceea ar fi comis crima.Potrivit cancan.ro, suspecta le-a spus anchetatorilor că nu are o locuinţă şi că a dormit de mai multe ori în Gara de Nord, iar în ultima perioadă a locuit la un prieten, fără a le putea indica anchetatorilor adresa acestuia. Ea a spus că nu ştie adresa, dar ştie să ajungă acolo.Comportamentul deviant al Magdalenei Serban reiese si din postarile de pe contul de Facebook personal.Pe un cont de Facebook, care pare fi al femeii arestate, aceasta are mai multe postari care ar fi putut ridica semne de întrebare serioase. Lipsita de coerenta, femeia povesteste ca are o malformatie sexuala si ca a fost abuzata de fratele ei, Serban Lucian.Mai mult decat atat, potrivit postarilor de pe aceasta pagina, femeia ar fi protesta in fata primariei din Craiova, timp de mai bine de o saptamana. Femeia de 36 de ani nu îşi cunoştea victima. Ea a împins-o pe şine profitând de faptul că tânăra era atentă la telefon. Cu doar câteva ore înainte, femeia încercase sa faca acelasi lucru unei alte tinere la staţia de metrou Costin Georgian, dar aici tânăra s-a echilibrat şi a mers la poliţie pentru a depune o plângere.