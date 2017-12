Criminala de metrou, primele declaratii: "Eu sunt in imagini"

Femeia se numeste Magdalena serban, are 36 de ani si este din judetul Dolj. Magdalena serban s-a nascut in localitatea Ostroveni, dar locuia de mai multi ani in Bucuresti, la Centrul Social Sf. Ioan, din sectorul 3 al Capitalei.Aceasta a recunoscut in fata anchetatorilor ca ea este in imagini: "Eu sunt, dar nu am facut nimic", a fost declaratia suspectei.Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, la audieri Magdalena Serban s-a recunoscut in imaginile video, dar nu a explicat de ce a comis aceste fapte. Magdalena Serban incercase un gest similar la statia de metrou Costin Georgian, cu o alta tanara, dar aceasta s-a luptat cu femeia de 36 de ani si a reusit sa scape.Alina Ciucu era în vârstă de 25 de ani și provenea din Craiova. Magdalena Serban a împins-o pe Alina Ciucu chiar în momentul în care trenul a ajuns în staţie. Tânăra era însărcinată în câteva luni si nu a avut nicio sansa de a supravietui.