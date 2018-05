Criminalul din Botosani a declarat ca iubita lui ar fi omorat-o pe Petronela

Suspectul principal al crimei de la Botosani a fost scos din arestul IPJ Botosani si dus in fata instantei dupa ce procurorii au facut o propunere de prelungire a mandatului de arestare preventiva.", a declarat pentru botosaneanul.ro Valeriu Chihaia, prim procuror Parchetul de pe langaTribunalul Botoşani.Initial, Bogdan Ionel a recunoscut ca el este criminalul, ulterior a declarat ca asasinul ar fi un barbat bine facut si cu multe tatuaje pe care l-ar fi vazut in padurea Pacea, iar apoi a spus ca ar fi ucis-o pe fata de 18 ani la cererea unui grup de persoane.Internatala Psihiatrie imediat dupa teribila crima produsa pe 25 aprilie 2018, iubita suspectului principal a fost externata in urma cu cateva zile.

9 romani au murit in urma unui accident in Ungaria. Soferul microbuzului facea live pe Facebook in momentul incidentului

9 romani au murit in urma unui accident in Ungaria. Soferul microbuzului facea live pe Facebook in momentul incidentului Noua romani au murit marti dupa-amiaza intr-un accident care s-a produs pe o sosea din Ungaria. Toti pasagerii microbuzului si-au pierdut viata, inclusiv soferul, despre care martori spun ca acesta facea un live pe Facebook in momentul in care s-a produs accidentul. Se pare ca soferul s-a angajat