Acesta este inchis si a inceput sa citeasca Biblia si mediteaza. Surse judiciare au declarat ca barbatul nu este violent si fumeaza foarte mult."În libertate, fuma cam 12 grame de canabis în două săptămâni, în țigări rulate de el. În arest, s-a terminat cu drogul și atunci fumează un pachet și jumătate de țigări, poate două pe zi. Dublu față de cât fuma afară. În rest, citește Biblia, își scrie memoriile într-un jurnal și meditează. De mâncat, mânâncă doar vegetarian", au spus surse judiciare, potrivit Libertatea.Florin Buliga le-a spus anchetatorilor că nu regretă crimele, pentru că el nu a ucis trupurile soției lui și ale celor doi copii ai lor, ci sufletele lor, dar că îi pare rău că i-a durut."Îmi pare rău că i-a durut, că nu am găsit altă metodă mai ușoară să-i omor. Oricum, am ucis trupuri, nu suflete. Sufletele erau ucise de clasa politică. Mai regret și pentru că i-am produs o mare suferință unei prietene de-a fiului meu...", le-a spus Florin Buliga investigatorilor, dar și rudelor care l-au vizitat în arest.În discuțiile cu anchetatorii, Florin Buliga le-a spus că el nu-și amintește să-și fi înjunghiat fiica, pe Ioana, care împlinise de curând 18 ani, cu opt lovituri de cuțit."Nu-mi amintesc, dar nu-mi vine să cred că în fata mea am înfipt cuțitul de opt ori. Nu cred asta!", a spus Buliga, aflat în arestul IPJ Brașov.

Criminalul din Brasov, marturisiri socante in fata anchetatorilor: "Imi pare rau ca nu am gasit alta metoda mai usoara sa ii omor"

