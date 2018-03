Criminalul din Brasov nu isi regreta faptele. Acesta spune ca si-a salvat familia

Acesta a declarat ca nu regreta ca si-a omorat copiii si sotia, deoarece stie ca au ajuns intr-un loc mai bun si ca i-a salvat. De asemenea, el a spus ca a ales sa ii omoare intr-o perioada apropiata Pastelui, deoarece acum se sting oamenii alesi.Dan Antonescu - specialist criminolog, a declarat pentru Digi 24 ca "Se pare ca omul acesta a avut niste probleme, incercase sa-si gaseasca linistea undeva in zona unor culte religioase sau bisericii in general. Cert e ca nu a reusit sa se linisteasca acolo". Criminalul a mai spus, la audieri ca a vorbit cu cei doi copii in timp ce ii omora si pana cand acestia si-au dat ultima suflare."Ca un psiholog criminalist nu ma surprinde acest caz, care este unul ce are la baza un comportament extremist. 'Mina Minovici' are semnalate cazuri de ucidere de 5 copii, urmate de sinucidere. In ceea ce priveste acest caz regretabil, trebuie sa existe o cauzalitate externa, tradusa in neajunsuri economice, in disperarea aceasta a elementului uman, rodit de frustrare, de anxietate sau de depresie. Poate sa existe si razbunare, dar si gelozie. Ceea ce insa este regretabil este ca discutam despre o conduita extrema, de totul sau nimic. Individul nostru isi sacrifica intreaga famile, se face faptuitor de tripla crima apoi se preda. Predarea este un gest de descarcare afectiva a frustrarilor care l-au hranit si l-au condus catre gestul criminal. Poate fi debutul catre o psihoza, dar este inca prea devreme pentru o stabili ceva cu exactitate", a explicat, pentru Mediafax, de Tudorel Butoi, psiholog criminalist.