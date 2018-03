Criminalul din Brasov, o minte bolnava. Crede in numerologie si teorii care contrazic Biblia

Acesta le-a povestit anchetatorilor in timpul audierilor ca a fost foarte marcat de moartea mamei sale, pe cand avea 14 ani si era convins ca o sa moara la varsta de 38 de ani.Când acest lucru nu s-a întâmplat, bărbatul susţine că a uitat o perioadă de teoriile oculte, dar că în ultimul timp a fost marcat de cifra 6. Bărbatul nu îşi regretă fapta şi susţine că a făcut un bine familiei sale şi că le-a salvat sufletele. În plus susţine, că a comunicat telepatic cu ei după moarte.„El susţine că nu are probleme psihice şi că nu a urmat vreodată un tratament de specialitate. Având în vedere declaraţiile sale, vom dispune efectuarea unei expertize psihiatrice în acest caz. Din concluziile la care am ajuns după audieri, nu îşi regretă fapta. El consideră că le-a făcut un bine membrilor familiei sale. A mai afirmat că, după ce i-a ucis pe fiecare în parte, ar fi comunicat telepatic cu sufletele lor, care i-au transmis că sunt bine“, a mai spus procurorul Daniel Dancă.Procurorul Daniel Danca a oferit cateva declaratii astazi presei. Iata mai jos ce a spus acesta:Procuror -Nu, zice că a fost de mai multe ori la mănăstire, nu numai ieri, ci de câţiva ani încoace merge la acea mănăstire de la Şinca Veche, dar nu are legătură cu un preot anume sau un duhovnic anume. Un prieten din jurul lui într-adevăr îmi spune că înclina spre ezoterism. Este cel cu care a avut discuţii legat de ce urma să facă, dar a avut ghinionul ca acel prieten, aseară, să nu îi răspundă la telefon.Reporter -Practic i-a omorât în somn?Şi soţia, din câte povestea inculpatul, vorbea foarte despre Illuminati, despre masonerie, despre cine conduce lumea, spune că i-a alimentat această disfuncţionalitate care îl afecta în ultimii ani din ce în ce mai mult.