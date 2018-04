In scrierile sale, barbatul a povestit chiar si cum si-a omorat sotia si copiii. De asemenea, in acel jurnal politistii au aflat cum l-a descoperit pe Dumnezeu cat de importanta era pentru el credinta, dar si de ce cifra 6 avea o insemnatate majora. Ce minte diabolica! Florin Mircea Buliga a inceput sa scrie in jurnal pe 8 martie, fix cu 3 saptamani inainte de a-si ucide toata familia. Toate pasajele incepeau cu un titlu ciudat, ”Un fel de testament”.a scris Florin Mircea Buliga.

Criminalul din Brasov planuia cu 3 saptamani inainte sa-si ucida sotia si copiii. Politstii au descoperit un jurnal pe care acesta il pastra cu sfintentie Florin Buliga, barbatul in varsta de 43 de ani care si-a omorat intreaga familie, tinea ascuns un jurnal in care se destainuia in ultima vreme.

Criminalul din Brasov, pretentii halucinante dupa gratii. Ce le-a cerut politistilor Florin Buliga, barbatul care si-a macelarit intreaga familie, dupa ce a avut o revelatie religioasa, nu regreta nimic si are un comportament halucinant atunci cand este in fata anchetatorilor. In momentul in care si-a ucis sotia si cei doi copii era drogat. Desi a socat o tara intreaga, Florin