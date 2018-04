Criminalul din Brasov, pretentii halucinante dupa gratii. Ce le-a cerut politistilor

In momentul in care si-a ucis sotia si cei doi copii era drogat. Desi a socat o tara intreaga, Florin primeste vizite in spatele gratiilor. Conform Libertatea, criminalul este inchis intr-o celula cu inca patru detinuti, iar singurii care il pot vizita sunt o cumnata si un prieten de-al sau.Cei doi au fost deja sa-l vada, insa pentru ca au ajuns dupa programul de vizita, au putut doar sa lase un pachet pentru acesta. Asasinul de la Brasov a primit fructe si bani. Cu banii respectivi si-a cumparat tigari. Mai mult de atat, criminalul are si pretentii de cand este inchis. A cerut sa i se dea mancare fara carne, pretinzand ca tine post.