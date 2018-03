Criminalul triplei crime din Brasov, probleme in casnicie. A avut mai multe amante

Acesta si-a injunghiat mai intai sotia, apoi pe cei doi copii. Barbatul a mers singur la politie a doua zi dupa crima si a marturisit ca si-a ucis copiii si sotia.Inainte sa se predea, barbatul a sunat-o pe o verisoara de-a sa din Bucuresti, careia i-a povestit ce a facut. Femeia nu l-a crezut, apoi a mai sunat un prieten si i-a marturisit si acestuia ca si-a omorat familia. În prima fază, nici acesta nu l-a crezut, dar după ce Florin Buliga a insistat, prietenul l-a convis să meargă la Poliţie. Cu hainele pline de sânge, bărbatul a intrat la ora 13.30 în sediul poliţiei, unde s-a predat. A fost audiat mai multe ore a fost reţinut pentru 24 de ore. Procurorii au anunţat au solicitat arestarea sa pentru 30 de zile.Isi inselase de mai multe ori sotiaPotrivit informatiilor, Florin Buliga nu avea o casnicie prea buna cu sotia lui. Cei doi se mutasera de 10 ani in Brasov si au deschis o firma cu produse naturiste si un cabinet cu aparatura medicala de kinetoterapie. Afacerea mergea bine si nu aveau probleme financiare. Desi la suprafata pareau o familie fericita, cei doi aveau o casncie cu probleme. Dormeau in camere separare, iar Monica, sotia lui Florin Buligam mergea de sapte ani la un psiholog. De trei ori a mers chiar si el la psiholog,O apropiată a familiei a povestit, sub protecţia anonimatului, că femeia ar fi suferit mult alături de soţul ei. Florin Mircea Buliga s-ar fi luptat ani la rând cu alcoolismul şi, de asemenea, în acea perioadă şi-ar fi înşelat soţia de mai multe ori. Apropiata familiei mai spune că Monica l-ar fi iertat, cu condiţia să scape de patima alcoolului.Florin Mircea Buliga a recunoscut în faţa anchetatorilor că a avut o relaţie extraconjugală, dar că aceasta nu i-a afectat relaţia cu soţia. Nu a vrut să divulge numele femeii. După mai multe tentative nereuşite, bărbatul a reuşit în urmă cu un an să renunţe la băutură. De atunci şi-a schimbat complet viaţa. A început să fie preocupat de tot ce înseamnă viaţă sănătoasă. De asemenea, a început să meargă foarte des la biserică.„A declarat în timpul audierilor că nu mai consumă alcool, dar că mai consuma ocazional marijuana şi că şi soţia sa mai fuma, tot ocazional. A susţinut că nu a consumat nimic în ziua crimei, dar în maşină au fost găsite droguri, care fac obiectul unui dosar pe care îl vom înainta la DIICOT. Am cerut prelevarea de probe de sânge şi de urină. El şi-a dat acceptul, a fost dus la spital pentru prelevare şi aşteptăm rezultatele“, a declarat procurorul Daniel Dancă.