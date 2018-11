Articole recomandate

Terifiant: Cum l-au gasit politistii pe copilul de 3 ani ucis de tatal sau politist Oamenii legii au avut parte de o scena socanta la Pitesti, unde un tanar politist in varsta de 29 de ani si-a ucis baietelul de 3 ani, apoi s-a sinucis. Tanarul lucra la Crima Organizata in Pitesti si a vrut sa se razbune pe mama copilului, cu care era in divort, si ea tot politist. Potrivit

El este politistul care si-a ucis copilul, apoi s-a sinucis Un politist din Pitesti si fiul sau au fost gasiti in apartamentul lor din Pitesti. Este vorba despre un politist de la Crima Organizata si baietelul sau in varsta de 3 ani. Cei doi au fost gasiti impuscati. Politistul se numeste Marius Frantescu si era in divort cu sotia lui, care este tot

Cristi Borcea, obligat sa plateasca o cautiune uriasa. Risca sa ajunga din nou dupa gratii Cristi Borcea risca sa ajunga din nou dupa gratii la doar trei luni de la eliberarea din inchisoare. Omul de afaceri este cercetat din nou intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Sotul Valentinei Pelinel a fost chemat vineri la audieri. Procurorii DIICOT l-au plasat sub control

S-a aprobat! Militarii vor primi bani pentru rata la casa Militarii vor primi bani de la stat pentru rata la casa! Senatorii au aprobat legea care prevede ca militarii detasati in alte garnizoare sa primeasca un ajutor financiar in cazul in care isi achizitioneaza o locuinta prin credit imobiliar. Aceasta masura se va aplica insa numai in cazul