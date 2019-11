Cristian Popescu Piedone, declaratii uluitoare despre tragedia de la Colectiv

Cristian Popescu Piedone a facut de curand declaratii uimitoare in fata instantei. Acesta a marturisit ca nu se simte vinovat pentru ceea ce s-a intamplat in Colectiv si ca daca ar fi fost si copiii sai acolo ar fi procedat la fel. Considera ca nu a facut nimic gresit.„În educaţia pe care am primit-o am învăţat să spun adevărul, să nu mint şi să recunosc unde am greşit. Am spus adevărul şi nu am ce să recunosc pentru că în situaţia de faţă nu am greşit cu nimic. Dacă în seara aceea în club erau şi copiii mei, la fel v-aş fi spus, că nu am greşit. Dacă cineva mă consideră vinovat, să îi considere şi pe cei peste 300 de primari care au semnat la fel ca mine”, a declarat Cristian Popescu Piedone, luni seara, în fața instanței.Fostul primar al Sectorului 4 este acuzat de abuz în serviciu, procurorul cerând pedeapsa maximă, 15 ani, pentru Cristian Popescu Piedone. Acesta, împreună cu alți angajați ai Primăriei, ar fi omis să verifice autorizațiile clubului Colectiv.