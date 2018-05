Cristian Topescu ascundea o boala grea

Scandalul sexual de la Liceul de Arta din Focsani ia amploare! Se pare ca elevul despre care se spune ca a fost sedus de directoarea institutiei de invatamant este indragostit lulea de aceasta. Dupa ce toata lumea a acuzat-o pe Diana Taicutu ca a intretinut relatii sexuale cu un elev in varsta de

Multi au auzit de expresia "la Pastele Cailor", insa putini stiu ca acesta chiar exista. Pastele Cailor este o sarbatoare ce pica in aceeasi zi cu Inaltarea Domnului, adica la 40 de zile dupa Paste. Pastele Cailor mai este cunoscut si ca "Joia Iepelor". Se spune ca in Ardeal, Pastele Cailor era

Sotul fostei directoare de la Liceul de Arte din Focsani, care a intretinut relatii intime cu unul dintre elevii sai, in varsta de 19 ani, a facut primele declaratii. Se pare ca barbatul banuia de mai mult timp ca sotia il insala, de aceea a montat in secret camere de supraveghere in locuinta.