Cristian Tudor Popescu, despre profesorul care indeamna elevii sa nu poarte masti

Sub indrumaerea „Jos botnita la copii!”, postarea profesorului a devenit rapid virala, atragandu-si numeroase critici, dar si persoane care il sustin.Filmuletul postat de acesta a fost filmat in clasa de curs, in care se aflau si copii. Toti purtau masti ale unor personaje de benzi desenate, nicidecum masti de protectie. In imagini se vede cum profesorul ii incurajeaza pe elevi sa nu respecte regulile de protectie, pe care le considera abuzive. El nu se sfieste sa-i numeasca pe copii „animalute in tarc”. Dupa postarea facuta, Nelu Sandu Pop, profesorul de sport din Oradea, a fost amendat cu suma de 2.500 de lei, a transmis Inspectoratul Judetean de Politie Bihor Revoltat, Cristian Tudor Popescu l-a numi pe profesor “un soi de troglodit”, care se foloseste de copii pentru a pune la cale o “manevra in masa”. Acesta a mai precizat ca l-ar pune pe profesor sa mearga in cimitir si sa sape gropile pentru cei care mor din cauza coronavirusului.“Prima intrebare pe care mi-am pus-o, vazand acest filmulet, este cum de a ajuns profesor acest specimen. Este un soi de troglodit care articuleaza limba romana si la figura si la plex si care a comis, in primul rand, adica ceea ce socheaza inainte de orice, este utilizarea elevilor in aceasta actiune a sa. I-a utilizat ca o masa de manevra, ca pe niste animale, ca pe o turma. Stateau elevii in clasa si repetau ceea ce le spunea profesorul: ‘E adevarat ca asa si pe dincolo? -Da!’. Asta mi se pare o chestiune penala.Nu stiu cum ar putea sa mai ramana in sistemul didactic aceasta persoana. Normal mi se pare ca in 24 de ore sa fie dat afara din orice scoala din tara asta, sa nu mai aiba dreptul vreodata sa mai predea.Daca aceasta persoana ramane sa predea in continuare cu atributele de profesor, dupa parerea mea este o zadarnicire totala a tot ceea ce se face in clipa de fata in lupta cu acest virus.‘Haideti sa ne smulgem toti mastile, sa nu ne mai pese, sa ne imbolnavim in masa si sa scape cine poate’.Eu l-as trimite pe acest domn la cimitir sa faca munca in folosul comunitatii, sa sape gropile pentru inmormantarea celor ucisi de Covid-19.Acest ins a folosit sala de clasa, platita de la buget de stat, s-a folosit de elevii veniti aici sa invete, s-a folosit de titlul sau de profesor pentru a-si promova aceste idei. Asa ceva nu poate sa nu fie sanctionat si nu poate sa continue.Ar trebui sa reactioneze elevii. As spera ca in fata unor astfel de trogloditi, care pot sa fie si criminali, sa reactioneze elevii, sa se ridice si sa ii spuna ‘Domnule profesor, la ce ne indemnati dumneavoastra pe noi? Ne indemnati sa ne imbolnavim? Ne indemnati sa ne imbolnavim parintii, ducandu-ne acasa, si bunicii.De ce ne spuneti lucrul asta? Purtam masti si respectam distantarea fizica nu pentru ca suntem intr-o dicatura, nu pentru ca suntem tratati ca niste animale in tarcuri, ci pentru ca vrem sa traim si noi si familiile noastre’. Asta as astepta sa faca elevii si as astepta sa spuna parintilor acasa ce face domnul profesor la ore sau sa spuna directorului scolii si aceste persoane responsabile sa se adreseze autoritatilor in astfel de cazuri.Nu trebuie sa li se taie capul acestor profesori. Trebuie sa li se interzica sa mai fie profesori”, a declarat Cristian Tudor Popescu,