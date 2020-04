Cu ce teste au fost inlocuite simularile pentru Bacalaureat si Evaluare Nationala

"In ceea ce priveste simularile, este clar, ele sunt anulate. Dar am inlocuit aceste simulari cu testele de antrenament. Vreau sa subliniez ca este bine ca testele sa fie rezolvate sub indrumarea profesorului de la clasa.", a spus Monica Anisie la Realitatea.Monica Anisie spune ca deocamdata nu se pune problema inghetarii anului scolar sau a anularii examenelor nationale."Suntem atenti la tot ce se intampla in toate statele europene si chiar vom avea o conferinta saptamana viitoare pentru a prezenta masurile si scenariile. Privim cu incredere ca in curand vom relua cursurile si ca vom putea sustine aceste examene nationale.Sunt si state care pana la acest moment inca nu au luat decizii. Speram ca in curand aceste decizii sa se poata si implementa pentru ca tot ceea ce vom prezenta noi public va trebui sa privim in corelatie cu ce se intampla in contextul pandemiei", a mai spus Ministrul Educatiei.