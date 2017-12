Cum a ajuns Magdalena Serban din studenta la Farmacie o criminala

Eforturile sale au fost insa in zadar, deoarece medicii nu au primit-o si au spus ca nu reprezinta un pericol.Mama tinerei a marturisit insa ca Magdalene nu a fost asa. In urma cu cativa ani, Magdalena studia Farmacia si isi dorea sa intemeieze o familie."Era o fata de nota 10 pana a plecat in Spania. Era o fata cuminte, fata muncitoare. Vorbesc la trecut pentru ca asa simt. A avut serviciu, era la un magazin, era si anul II la Farmacie la Postliceala si a luat-o o prietena de-a ei din Spania. Mi-a scris ca a patit fel si fel de traume, au inchis-o intr-o camera, iar de atunci nu ne-a mai bagat in seama. Ea a vrut sa moara, au dus-o cu forta la spital. Ea nu mai judeca. A stat o perioada acolo, a mers si barbatul meu sa stea cu ea, dar apoi nu a mai vrut sa mai vorbeasca cu noi. Parca nu mai era cu ea. Din septembrie nu am mai vorbit cu ea. Nu voia sa vorbeasca, ne dracuia, arunca cu pietre in noi. Nici Salvarea nu a vrut sa o ia, spuneau ca nu e un pericol. Eu de cand o stiu este o fata normala, de cand ii faceam baie. Parca ar fi diabolica, nu stiu cu cine sa vorbesc sa ii citeasca si un preot.", a declarat mama Magdalenei Serban pentru WOWbiz