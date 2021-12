Cum a fost prins principalul suspect in cazul dublei crime din Iasi. Isi schimbase infatisarea

Ahmed Sami El Bourkadi, principalulul suspect in cazul duble crime din Iasi, a fost prins in Italia si urmeaza sa fie extradat in Romania pentru a raspunde in fata legii pentru faptele sale. Tanarul marocan a fost prins la Roma dupa ce a fost dat in urmarire generala. Acesta iesise la cumparaturi in momentul in care a fost retinut de carabinieri.Isi schimbase infatisarea si se afla alaturi de iubita lui. Acesta ar urma sa ajunga in Romania la inceputul saptamanii viitoare, iar in cursul acestei săptămâni un judecător din Italia va recunoaște mandatul internațional de arestare pe numele tânărului de 20 de ani. Potrivit primelor informatii, tanarul planuia vacanta la Roma inca de acum o luna. Sursele din anchetă prezintă faptul că iubita lui nu ar fi bănuit despre crima oribilă pe care acesta ar fi săvârșit-o și nu ar fi implicată în dosar.Pentru a nu fi recunoscut, tânărul s-a tuns, și-a tuns și barba și a folosit o pereche de ochelari. Polițiștii l-au recunoscut totuși și suspectul se află acum în custodia autorităților. Tanarul marocan este principalul suspect in cazul dublei crime. Se banuieste ca el i-ar fi omorat pe Ioana Vanesa Burlacu și iubitul ei din Maroc, Youssef Ajniyah, ambii studenți la UMF Iași, pe 9 decembrie, într-o vilă din Iași. Dupa ce ar fi comis oribila crima, Ahmed Sami El Bourkadi ar fi mers chiar la un spital pentru a primi ingrijiri medicale dupa ce s-a taiat la mana. Cadavrele celor doi tineri ucişi au fost descoperite abia în noaptea de 10 spre 11 decembrie.Cei doi tineri, care formau un cuplu, au fost ucişi cu zeci de lovituri de cuţit. Ioana a fost înjunghiată de 33 de ori, iar Youssef de 17 ori, anchetatorii găsind urme de sânge în mai multe locuri din casă. Conform raportului de la Institutul de Medicină Legală, se pare că cele două victime nu consumaseră droguri sau alcool în ultimele ore de viaţă.