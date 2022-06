Cum a fost umilit un roman pe o plaja din Grecia. Postarea a devenit imediat virala

Un roman a povestit pe un grup de socializare Facebook despre umilinta prin care a trecut pe o plaja din Grecia . Acesta as pus ca o astfel de intamplare nu a trait nici pe litoralul romanesc. Postarea barbatului a devenit imediat virala si a strans mii de reactii.”Simt nevoia sa va împărtăşesc prima, singura şi cea mai proastă experienţă a mea din Grecia (dupa mulţi mulţi ani fără nici o experienţa de genul în această ţară)!Am fost la faimoasa plajă Tigania Beach de lângă Sarti, două familii şi un copil de doi ani! Plaja este foarte frumoasă, în schimb administratorul este o persoană extrem de impertinentă şi agresivă! Pe plaja respectivă, dacă stai pe şezlong este interzis să vii cu băutura/mâncare din altă parte (ceea ce e absolut normal).Am avut la noi o geanta frigorifica cu iaurt/lapte/borcănaşe cu mâncare pentru cea mică. Văzând geanta administratorul a venit sa ne-o confişte (lăsând-o până la urmă doar după ce i-a făcut inspecţia). După aproximativ 3 ore în care am comandat doar băutură de peste 60 de euro, am întrebat dacă mai poate aduce două şezlonguri pentru doi prieteni care urmau sa ajungă (răspunsul fiind negativ). Aceştia au ajuns ulterior şi s-au pus pe plaja de lângă unde stăteau oamenii cu umbrelele lor de acasă şi cu băuturile lor. Văzând că am mers să discutăm cu ei şi că suntem prieteni, iar ei nu consumă de la barul lor, ne-au ridicat de pe şezlonguri (într-un mod foarte agresiv şi cu ameninţări) deşi aveam băuturile neterminate, iar fetiţa mea dormea în acel moment sub umbrelă. Recomand pentru un concediu liniştit, a evita acesta plaja! S-ar putea să vă simţiţi ca la noi pe litoral, ceea ce sunt sigur că nu vă doriţi”, a scris românul pe Facebook.