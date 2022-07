Cum a incasat un roman in Italia 220 de amenzi intr-o singura zi. Ce au descoperit politistii care l-au oprit in trafic

Un roman s-a ales cu 220 de amenzi in doar cateva minute, dupa ce a fost oprit in trafic de Poliția Locală din Florența, regiunea Toscana. Agentii de politie au observat in trafic un autoturism Renault Megane, intr-o stare foarte proasta, care avea legata deasupra o saltea. Initial, soferul a incercat sa fuga si s-a ascuns intr-o parcare a unui supermarket. Din nefericire pentru el, politistii au fost pe urmele lui si l-au prins, chiar daca el a negat ca s-ar fi aflat la volanul masinii.Agentii i-au cerut sa se identifice. Desi initial actele nu aratau nereguli, politistii au decis sa faca cercetari amanuntite, deoarece soferul era foarte agitat. La scurt timp, polistitii au aflat ca roomanul are antecedente penale și nu deține nici măcar un permis de conducere valabil. Din acest motiv, polițiștii italieni i-au aplicat acestuia o amendă în valoare de 5.000 de euro pe loc.După ce au verificat și datele autovehiculului Renault Megane, au descoperit nu numai că aparține unui alt cetățean român, dar și că acesta din urmă are înregistrate pe numele său, în Italia, un total de 220 de autoturisme.Agenții de la Poliția Locală din Florența au înțeles atunci că este vorba de un caz de proprietate fictivă și că românul care deține 220 de autoturisme apare doar pe acte ca fiind proprietarul acestora, motiv pentru care au decis să-i aplice o amendă de 530 de euro pentru fiecare mașină deținută.