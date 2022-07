Cum a inceput idila dintre preotul din Iasi si Alexandra. Tanara a povestit totul: "Ii povesteam ce faceam cu sotul seara"

Idila dintre un preot din Iasi si o enoriasa a devenit cunoscuta in intreaga tara dupa ce sotul tinerei a aflat ca aceasta are o aventura. Imediat ca sotia lui are o relatie cu preotul, sotul incornorat si-a batut sotia pana aceasta i-a recunoscut tot ce facea cu preotul.Preotul, in varsta de 46 de ani, si Alexandra, 26 de ani au inceput sa aiba o relatie dupa ce tanara s-a spovedit.”Eu am început să vorbesc cu el la spovedanie… Atunci m-a întrebat cum sunt cu soțul meu, dacă avem relații, ce facem, cum facem… Nu știu de ce, dar i-am spus… Îmi plăcea, așa, să vorbesc cu el, să-i povestesc, vedeam că-i placeVorbeam la telefon cu el și la fel îi povesteam ce făceam cu soțul seara… După ne-am mai întâlnit. Mie îmi plăceau ochii lui albaștri și cum arată, așa… A fost ca o joacă. Popa îmi spunea că nu mai face lucruri cu preoteasa și cam asta a fost… Ne-am întâlnit și… s-a ajuns unde s-a ajuns”, a povestit Alexandra pentru BZI.”Eu nu știu de ce m-a bătut, eu am recunoscut că am fost cu popa. Cred că soțului a început să-i placă să mă bată, mă gândesc…Nu știu ce să mai zic. Oricum, m-a bătut rău, eram plină de vânătăi, chiar și acum mai am.El mi-a spus că trebuie să sufăr și eu cum a suferit el atunci când a aflat că îl înșel cu popa” a încheiat fata.