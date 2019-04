Cum a murit, de fapt, tanara de 23 de ani din Cluj care a vrut sa isi faca poza la Turnul Eiffel

Vacanta romantica s-a transformat insa intr-o tragedie. Tanara a murit in timp ce iubitul sau ii facea poze cu turnul Eiffel.Scena groazei s-a petrecut chiar in fata iubitului sau. Inca de la inceputul vacantei tanara ar fi insistat sa viziteze turnul Eiffel.Cei doi iubiţi au urcat pe cel mai înalt punct al unei clădiri din zona Trocadero. Ştia că de acolo Turnul Eiffel din Paris se vede cel mai bine în poze.Locul este cunoscut pentru vânătorii de selfie uri, milioane de turişti se înghesuie anual acolo pentru fotografii. Pe zidul din Paris unde mai mulţi tineri sunt filmaţi stând jos, Andreea Bodea a vrut să stea în picioare, ca să obțină poza perfectă.Tanara s-ar fi dezechilibrat insa la un moment dat si a cazut in gol de la 10 metri inaltime. Medicii care au sosit la fata locului nu au mai putut face nimic pentru Andreea, care prezenta rani grave in zona capului. Autoritatile fanceze au deschis o ancheta si fac cercetari pentru moarte suspecta.

