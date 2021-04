Cum a slabit Andrei Duban 13 kilograme intr-o luna

Desi multi ar crede ca s-a infometat sau a apelat la o dieta-minune, Andrei Duban a recurs la o operatie pentru a scapa de burta si kilogramele acumulate. Este vorba despre o operatie bariatrica.”Am slăbit de la 98 -100 de Kg. Am slabit 13 Kg într-o luna. Acum o lună aveam 100 de KG. Am slabit natural, cu ajutorul unui prieten. Mi-am taiat stomacul, se numește bariatrie. Am intrat marți în clinică și vineri am ieșit. Operația a fost sub anestezie totală. Acest tip de operație este unul eficient”, a spus Andrei Duban.”Acum din două guri de mancare ma satur. Iau și vitamine, mănânc absolut orice, dar puțin, pentru că simti ca te saturi. Înainte, trigliceridele erau pe pereti, colesterolul la fel, aveam probleme și cu tensiunea. Acum inima și-a revenit, mi-am dat un reset organismului. Sunt alt om. Dincolo de kilograme, e vorba și de încrederea în sine, de cand sunt casatorit nimeni nu m-a mai numit ”slabanogule”, acum soția mea se simte amenințată”, a spus Andrei Duban, care a ales să poarte în platou, azi, o cămașă de mărimea S, mărime pe care mărturisește că nu a mai avut-o din copilărie.