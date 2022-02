Cum ar putea fi invins Vladimir Putin. Marele sahist Garry Kasparov a dezvaluit slabiciunea liderului rus

Marele șahist Garry Kasparov, opozant al lui Vladimir Putin, care a fugit in SUA in urma cu mai multi ani, a dezvaluit cum ar putea fi invins presedintele rus si care este cea mai mare slabiciune a acestuia.Garry Kasparov a vorbit despre aceste lucruri inca din anul 2015, in care sa „Vine iarna. De ce trebuie opriți Vladimir Putin și inamicii lumii libere”. Odata cu atacul din Ucraina, celebrul sahist a facut acum noi precizari pe retelele de socialiazare despre modalitatile care ar ajuta la invingerea lui Vladimir Putin.