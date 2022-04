Cum arata acum actorul din Iisus din Nazareth. Este de nerecunoscut

Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Mantuitor in filmul Iisus din Nazareth, este acum de nerecunoscut. Acesta a implinit 77 de ani si s-a retras din lumea cinematografica.Dupa succesul pe care l-a avut in acest rol, care a ramas emblematic pentru el, Robert Powell a mai jucat in numeroase filme, insa niciunul nu a mai avut succes precum Iisus din Nazareth. În prezent ține discursuri și este mai aproape de lumea literelor, păstrând o înfățișare care amintește încă de Iisus din Nazaret.Initial, Robert Powell trebuia sa joace rolul lui Iuda, insa regizorul filmului a fost fascinat cand a vazut cat de bine seama acesta cu Iisus.„Cu toate acestea, deși încerc mereu să-l minimalizez, nu pot să nu fiu surprins că în continuare oamenii mă opresc pe străzile din diferite părți ale lumii, chiar și cu părul scurt, ochelarii și fără barbă”, a spus actorul odată la BBC .