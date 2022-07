Cum ii poate ajuta tehnologia pe asistentii sociali din Romania

Asistența socială este un departament din cadrul unei instituții de stat aproape indispensabile pentru orașul sau comunitatea în care activează. Ea contribuie cu resurse de ajutor pentru persoanele și familiile aflate în dificultate sau care au o condiție specială. De aceea, dezvoltarea acestui departament este vitală și necesară tocmai pentru a ajunge la cât mai multe familii. Aportul tehnologic și integrarea lui în îmbunătățirea departamentului de asistență socială aduc multe beneficii. Articolul de față dorește să pună în evidență tocmai aceste beneficii digitale.Există soluții software care sunt puse la dispoziția administrațiilor publice pentru a fi utilizate pentru gestiunea și desfășurarea activității din cadrul departamentului de asistență socială. De aceea este foarte util și important ca orice instituție să abordeze și această latură digitală. O posibilă soluție pentru asistența socială sunt platformele prin care asistenții sociali reușesc să gestioneze orice tip de cerere într-o manieră rapidă, simplă și optimizată. Desigur că, odată cu trecerea în sfera digitală, există mult mai multă siguranță din punct de vedere al păstrării datelor. De asemenea, când asistenții sociali folosesc tehnologia pentru a oferi informațiile către public, aceștia trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că informațiile sunt corecte și în concordanță cu codul de etică al asistenților sociali.Totodată, soluțiile software au, în general, interfețe moderne și prietenoase cu utilizatorii, oferind o imagine completă a tuturor informațiilor legate de un anumit subiect. Astfel, instrumentul digital se orientează pe o anumită persoană ca o entitate, furnizând toate informațiile într-un mod centralizat. În plus, avantajele unui astfel de soft se referă la automatizarea proceselor de muncă, gestionarea tuturor datelor despre o persoană și membrii familiei acesteia și raportează orice situație necesară, urmată eventual de dispoziții, anchete sociale, situații centralizatoare, documente expirate și multe altele.Un alt aspect important care decurge din folosirea acestui soft este că departamentul beneficiază de o organizare superioară, și anume, are o evidență mult mai clară a dosarelor de asistență socială grupate pe categorii, a adeverințelor și stadiului acestora (adeverințe expirate sau aproape de termenul de expirare), precum și evidența persoanelor apte de muncă și a anchetelor sociale. În plus, softul oferă o gestionare completă a alocațiilor și indemnizațiilor pentru copii și creșterea copiilor. Mai gestionează și ajutoarele sociale pentru familii, și anume, alocații de susținere a familiei, venitul minim garantat, ajutoare de încălzire a locuinței.După cum se poate vedea, o soluție software ușurează foarte mult munca unui asistent social și este net superioară unei gestiuni prin intermediul documentelor în format fizic. Astfel, un asistent social își poate crea multe situații de raportare prin intermediul borderourilor și situațiilor pentru toate ajutoarele sociale în funcție de anumite criterii sociale. Se pot emite și vizualiza sinteze la nivel de persoană și familie, printr-o navigare simplă către orice informație.Munca asistenților sociali implică conexiune umană pentru a ajuta persoanele, familiile și grupurile care sunt într-o situație vulnerabilă. De aceea, după cum spune și waldenu.edu , este important ca asistenții sociali să atingă tehnologia și prin intermediul rețelelor sociale ce sunt într-o continuă dezvoltare și care ajung la milioane de alte persoane. Ei au nevoie să îmbrățișeze tehnologia și prin rețelele sociale, care sunt un adevărat fenomen digital.