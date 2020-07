Cum iti ajuti smartphone-ul sa reziste cat mai bine in timp

La achizitia oricarui tip de device pe care ti l-ai dorit o vreme indelungata, te gandesti ce poti face pentru a te bucura cat mai mult timp de acesta. In special daca este vorba de unul pe care il folosesti constant, zi de zi, pentru munca sau pentru placere, poate fi greu sa-ti imaginezi ca vor trece ani buni pana vei fi nevoita sa cumperi altul. Situatia nu sta chiar asa, deoarece poti invata sa ai grija de smartphone-ul tau chiar daca esti mereu online sau daca esti la inceputul carierei tale de influencer. Odata ce reusesti sa incluzi obiceiuri sanatoase pentru device-ul tau, vei evita defectarea prematura a acestuia. Iata ce poti face:Carcasele si husele pentru telefon reprezinta in ziua de azi un adevarat statement. De la personaje din desene animate, la pattern-uri colorate si diferite texturi, poti chiar sa-i oferi smartphone-ului tau o personalitate. Imbina totusi utilul cu placutul si achizitioneaza o husa rezistenta, in functie de cat predispus crezi ca ar fi device-ul la lovituri si mici accidente. Nu uita, de asemenea, demenite sa iti protejeze noua achizitie de zgarieturi sau crapaturi pe termen lung.Tine cont de modelul de smartphone pe care il alegi in momentul in care cumperi husa de protectie si foliile de sticla. Apoi, determina nevoile tale in functie de munca pe care o prestezi si locurile in care petreci cel mai mult timp. Protectia la contactul cu apa si materialul care iti permite sa-l tii ferm in mana sunt doar cateva dintre caracteristicile importante ale accesoriilor pentru smartphone-ul tau. Daca esti mereu pe drum si il folosesti si pentru munca, o husa sau o carcasa cat mai puternica te va scapa de grija ca investitia ta se va duce pe apa sambetei mai repede decat te-ai fi asteptat.Bateriile incep sa-si piarda capacitatea dupa 300-500 de cicluri de incarcare. Acest lucru se aplica daca obisnuiesti sa-ti incarci telefonul abia cand atinge pragul critic de 1%. De aceea, specialistii in tehnologie recomanda ca acesta sa fie pus la incarcat inca din momentul cand bateria scade la 15%. In medie, daca pastrezi smartphone-ul intre 40-80% incarcare, ii poti prelungi semnificativ durata de viata si poti pastra bateria la adevarata capacitate mai mult timp.De asemenea, un lucru important de tinut minte este ca la temperaturi scazute bateria se descarca mult mai repede. Asadar, trebuie sa ai grija cand iesi la schi iarna si e mai bine sa lasi telefonul acasa. Daca vrei neaparat sa imortalizezi distractia de la munte sau in noaptea de Revelion, ofera-i telefonului cateva minute pentru a reveni la temperatura normala si nu te grabi sa-l pui la incarcat, chiar daca bateria este complet descarcata. Acelasi lucru se poate intampla si daca expui device-ul la temperaturi foarte ridicate, de exemplu, la plaja. Evita sa-l lasi in lumina directa a soarelui si pune-l mereu intr-un buzunar al gentii tale, la umbra.Cu siguranta ai un prieten priceput la tehnologie care te ia la rost ori de cate ori faci o greseala la acest capitol. Acestea sunt cateva dintre informatiile pe care merita sa le stii cand vine vorba de prelungirea vietii smartphone-ului tau:- Opreste Wi-Fi-ul atunci cand esti pe strada, deoarece device-ul va continua sa caute conexiuni disponibile si va folosi un procentaj semnificativ din viata bateriei.- Foloseste modul de power saving, mai ales cand astepti un telefon important si nu ai posibilitatea sa incarci telefonul.- Nu lasa datele mobile pornite in background decat atunci cand ai nevoie de ele si nu exista Wi-Fi la care te poti conecta.- Nu activa optiunile de bluetooth, NFC sau cele pentru identificarea locatiei daca nu ai nevoie de ele, pentru ca acestea folosesc bateria chiar si atunci cand ecranul smartphone-ului este inactiv.- Nu seta luminozitatea la cel mai ridicat nivel. De cele mai multe ori ai nevoie de aceasta la maximum doar afara, in zilele insorite, asa ca protejeaza bateria, dar si ochii tai.- Cand folosesti incarcarea rapida, nu lasa bateria sa ajunga la 100%, deoarece acest lucru poate pune presiune asupra acesteia. Este recomandat sa-l scoti de la incarcat cand procentajul ajunge la 80-90%.Cu cat acorzi mai multa atentie obiceiurilor tale, cu atat poti avea mai multa grija de bunurile in care ai investit sume considerabile.Sursa foto: pexels.com