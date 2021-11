Cum iti poti schimba furnizorul de energie electrica sau gaze online. Anuntul facut de ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a facut un anunt important pentru toti romanii. ANRE a pus in dezbatere publica un proiect de ordin ce are in vedere aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale la nivel naţional (POSF).Astfel, in curand, romanii isi vor putea schimba furnizorul de energie electrica sau gaze online, fara sa mai faca drumuri. Proiectul este cofinanţat în proporţie de 98% din Fondul Social European, prin POCA 2014-2020, iar valoarea totală a proiectului este de 19.923.503,70 lei.Ordinul pentru aprobarea Regulamentului va intra în vigoare la data publicării în MO dar se va aplica de la data de 28 august 2022. ANRE publică proiectul de ordin sus-menţionat în vederea consultării publice, pentru o perioadă de 30 zile.