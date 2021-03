Cum poti afla ce tip de vaccin e disponibil in fiecare centru de vaccinare, in timp real

Un grup de sibieni a dezvoltat o platforma unde romanii pot verifica online, in timp real, data despre locurile disponibile pentru vaccinare. Platforma http://vaccin.live prezintă aproape în timp real informațiile publice despre numarul de locuri disponibile in centrele de

Pastele ortodox pica anul acesta pe 2 mai. Postul Pastelui se tine in perioada 15 martie – 1 mai. Cunoscut si ca Postul Mare, este cel mai lung post din an, cu o durata de 40 de zile. La acesta se adauga si Saptamana Patimilor. Postul Pastelui 2021 – ce NU trebuie sa faci In