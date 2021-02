Cum poti afla ce vaccin urmeaza sa primesti

Vaccinul Pfizer are rapel la 21 de zile, cel de la Moderna – la 28, iar cel de la AstraZeneca – la 56 de zile.Ce poti face daca nu doresti un anumit vaccinMedicul a mai precizat ca majoritatea centrelor de vaccinare vor opera cu un singur tip de vaccin. Prin urmare, daca nu doresti imunizarea cu unul dintre vaccinurile de mai sus, tot ce trebuie sa faci este sa anulezi programarea si sa te programezi la un alt centru de vaccinare.Medicul Valeriu Gheorghita a mai explicat ca, in functie de varsta pacientului se vor afisa doar anumite centre de vaccinare, unde se pot face vaccinurile indicate pentru respectiva categorie.Va reamintim ca vaccinul produs de Pfizer poate fi administrat de la varsta de 16 ani, Moderna de la 18 ani, iar vaccinul AstraZeneca este folosit pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-55 de ani.„Daca o persoana care are 17 ani si intra sa se programeze, fiind cu o boala cronica, o sa-i apara centre doar cu vaccinul Pfizer, care are indicatie pentru grupa de varsta. O persoana care are peste 55 de ani va avea fi afisate centre in care se regasesc vaccinurile Pfizer si Moderna. Pentru cineva care are intre 18 si 55 de ani vor fi afisate centre cu cele 3 vaccinuri”, a explicat medicul.