Cum poti reduce factura la gaze cu pana la 6% in fiecare luna. Solutia gasita de un profesor de la Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

Gazele si curentul s-au scumpit enorm. Facturile romanilor au explodat in ultimele luni si multi fac fata cu greu cheltuielilor. Un profesor de la Facultatea de Inginerie a Instațiilor din cadrul Univerității Tehnice din Cluj-Napoca vine in ajutorul romanilor si spune ca a descoperit solutia pentru a plati cu pana la 6% mai putin in fiecare luna la factura pentru gaze. Constantin Cilibiu susține că orice grad în minus înseamnă o scădere cu 6 la sută a facturii la încălzire.„Avem de la 23 la 22, deci practiv reducem de la 177.19 kWh la 167.84, ceea ce înseamnă 9.35kWh MP la suprafața de 45 de MP avem 420 kWh pe care îi înmulțim cu prețul și avem undeva aproape 110 lei pe un singur grad”, a spus profesorul Cilbiu, citat de stirileprotv.ro.Dintre europeni, iarna, românii au printre cele mai calde locuințe – portivit unui studiu făcut în opt țări de pe continent. Temperatura medie din casele românilor este de 22,2 grade Celsius, în timp ce în ale cehilor, italienilor și suedezilor trece puțin peste 19 grade. Cele mai reci sunt casele germanilor și ale englezilor – unde termometrele indică puțin peste 18 grade Celsius.„Mi-am dat seama că e mai eficient să o țin pe 20. Pot să pun un hanorac pe mine sau ceva. Când plec de acasă, de obicei, o las pe 18 grade și atunci când ajung de la serviciu sau de unde sunt plecat o dau înapoi pe 20 de grade”, a declarat studentul Ștefan Chețan.Temperatura optima pentru o persoana bine imbracata este de 18 grade Celsius, conform OMS. Specialistii spun ca in sufragerie este bine sa fie între 19 și 22 de grade Celsius.În dormitor, în schimb, este recomandat să fie mai răcoare – cel mult 20 de grade. Iar în baie, temperatura trebuie să fie cu câteva grade mai ridicată decât în alte camere, dar să nu depășească 23 de grade Celsius.