Cum recunosti carnea proaspata de miel

Paul Anghel, directorul general al Direcţiei generale de control şi supraveghere a pieţei şi armonizare europeană din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), avertizeaza romanii sa nu cumpere carne de miel direct din portbagajul masinii, chiar daca are un pret mai mic. Aceasta carne nu a a fost transportata in conditii de igiena si nici la temperatura optima.Indiferent de unde cumpărăm carnea, trebuie să-i verificăm aspectul şi mirosul. Asta înseamnă că ea trebuie să fie roz sau roşie, la suprafaţă cu o peliculă uscată, consistenţa fermă şi elastică, iar mirosul, de produs proaspăt.”Ca o măsură de prevedere suplimentară este bine să observați la mielul cumpărat copita şi dentiţia specifice ierbivorelor – la dentiţie se va urmări în special lipsa caninilor”, spune Paul Anghel, conform Adevărul.Carnea de miel s-a scumpit anul acesta. Pentru ca anul trecut a fost unul secetos, furajele s-au scumpit, iar pretul carnii de miel ajunge in piete la 30-32 de lei kilogramul. Anul trecut, un kilogram de miel era, in preajma sarbatorilor pascale in jur de 25 de lei. Cei care prefera o alternativa mai sanatoasa, pot opta pentru carnea de ied, care se va vinde cu acelasi pret pe kilogram.