Cum sa devii ordonata, dupa ani intregi de haos in jur, fara a percepe intreg procesul drept o pedeapsa

Potrivit unui studiu elaborat in urma cu cativa ani de un grup de cercetatori americani afiliat Universitatii din Minnesota din Statele Unite ale Americii, a fi dezordonat este un semn clar de inteligenta ridicata, la care se adauga creativitatea sporita si rapiditatea in rezolvarea problemelor. Aceasta noua paradigma asupra acestui subiect schimba perspectiva „clasica”, adoptata de majoritatea expertilor in psihologie si stiinte cognitive si comportamentale, potrivit careia dezordinea exterioara nu este decat o reflexie a celei interioare, iar haosul din jur isi are corespondentul in cel intrinsec. Indiferent carei directii ii esti solidara, putina ordine nu a facut rau nimanui, ba chiar vine la pachet cu multe avantaje, cum ar fi eficientizarea muncii, diminuarea nivelului de stres, in ideea ca data viitoare cand prietenele tale sau parintii iti vor spune ca ajung intr-o ora in zona ta si trec sa te vada, sa nu te panichezi.Nu, nu vei reusi intr-o saptamana ceea ce nu ai reusit in 20, 30 sau 40 de ani, pentru ca schimbarea unui comportament implica schimbari mult mai „adanci” inlauntrul tau, de lunga durata, care nu pot fi implementate decat in timp si care necesita eforturi sustinute din partea ta, incurajari din partea apropiatilor, dorinta ta de schimbare si constientizarea ca e absolut normal sa mai ai si abateri, esential e sa nu te lasi doborata de acestea, ci sa ai puterea de a relua intregul proces.In acest articol, venim cu cateva recomandari pentru a te ajuta sa devii mai ordonata, asta daca iti doresti si tu, insa intr-o maniera blanda, fara a percepe dezordinea ca pe o imperfectiune sau defect.In primul rand trebuie sa intelegi ce este minimalismul, dincolo de ceea ce vezi in filmele asiatice sau scandinave sau ceea ce citesti despre modul de a fi al lui Steve Jobs, asadar tot ce este prezentat in mass-media. Minimalismul este un stil centrat „pe mai putin”, pe simplitate, pe decoratiuni cat mai putine, eventual pastrate cele cu o mare valoare sentimentala, cu mai putine piese de mobilier si „simplificarea” decorului. De exemplu, decat sa ai o gramada de fire, de cabluri incalcite, mouse-uri suspendate de birou, casti aruncate pe langa pat, alege dispozitive de ultima generatie care nu mai presupun cablarea directa. De exemplu, poti opta pentru incarcator wireless , astfel incat sa nu mai ai alte cabluri in jurul patului, iar telefonul tau sa nu se descarce atunci cand ai cea mai mare nevoie de el. In timp, iti poti lua si un mouse optic fara fir, casti wireless, pentru ca odata ce vei descoperi ca se poate sa scapi de grija conectarii, de ghemuri de fire, nu iti vei mai putea imagina ca se poate altfel.„Suntem ceea ce facem in mod repetat. Prin urmare, excelenta nu este un act, ci un obicei”, spunea Will Durant, scriitor american ale carui idei au fost elaborate si trecute printr-o perspectiva stiintifica de catre James Clear, autorul cartii „The Power of Habit sau Atomic Habits”. De exemplu, daca dupa ce te vei trezi, te vei apuca sa iti aranjezi patul, atunci acest obicei va deveni un tabiet. Practic, vei fi ca pe pilot automat si nu vei putea sa pleci de acasa pana cand nu vei bifa asta. Implementarea unui nou obicei este un exercitiu de vointa, iar adoptarea acestuia dureaza de la doua saptamani pana la doua luni.Sursa foto: pexels.com