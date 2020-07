Cum sa gestionezi eficient bugetul personal: sfaturi la indemana oricui

Gestionarea eficienta a bugetului personal este un proces care necesita timp, dar si un plan bine pus la punct. Iar pentru a duce la bun sfarsit acest plan, este bine sa ai la indemana cateva sfaturi pe care sa stii ca te poti baza oricand.Chiar daca la inceput va parea dificil sa tii pasul cu toate schimbarile pe care trebuie sa le faci in ceea ce priveste modul in care cheltui sumele de bani si tii evidenta cheltuielilor, aceste obiceiuri vor face parte treptat din rutina zilnica. Iata, asadar, cateva sfaturi la indemana pentru gestionarea bugetului personal:Daca ar trebui sa enumeri toate lucrurile pe care ai dat bani luna trecuta, cel mai probabil iti va fi dificil sa iti aduci aminte cum si cati bani ai cheltuit. In acest caz, nu esti singura, deoarece cei mai multi oameni nu stiu cu exactitate acest lucru.Chiar daca acest aspect poate fi problematic, exista o solutie destul de simpla. Timp de o luna, tine evidenta fiecarui lucru pe care ai dat bani, indiferent de suma. Pastreaza toate chitantele si bonurile, fie ca ai facut plati cash sau online. In acest fel, vei avea o imagine mai clara si vei putea sa iti dai seama mai usor ce cheltuieli sunt absolut necesare si la care poti renunta, cel putin din cand in cand.In mod evident, acesta este unul dintre cele mai eficiente lucruri pe care le poti face nu doar pentru a-ti gestiona bugetul personal, dar si pentru a avea o siguranta financiara pe termen indelungat. Poti sa apelezi foarte usor la solutia unoronline, fara sa fie nevoie sa faci drumuri la banca.Acest buget separat de economii iti va fi de mare ajutor in cazul in care apar situatii neprevazute, dar si daca vrei sa strangi bani pentru a pleca intr-o vacanta, daca vrei sa iti pregatesti un buget separat pentru cand vei iesi la pensie sau pentru orice alt obiectiv pe care ti l-ai propus.Asa cum am mentionat mai sus, e util sa pui bani deoparte pentru planurile tale de viitor. Insa, la fel de important este sa stii pentru ce anume strangi bani, cat ar trebui sa economisesti si de ce perioada ai nevoie pentru a-ti atinge obiectivele. Astfel, poate fi vorba de obiective pe termen lung sau pe termen scurt.In acelasi timp, fie ca ai in plan o vacanta indelungata, fie ca vrei sa pleci intr-un concediu sabatic sau vrei sa investesti intr-o casa noua, ia in calcul si alte schimbari care pot sa apara si care te pot influenta pe plan financiar. Odata ce ai pus pe hartie toate aceste obiective, prioritizeaza-le pe cele mai importante sau pe cele care sunt urgente.Nu in ultimul rand, cel mai important sfat este sa te tii de planul pe care l-ai pus la punct. In cazul in care ti se pare dificil sa tii evidenta cheltuielilor, poti alege sa stabilesti de la inceputul lunii cate un buget separat pentru plata facturilor, cumparaturi si alte cheltuieli, astfel incat sa nu ajungi sa cheltui mai mult.De asemenea, trebuie sa ai mereu in vedere obiectivele pe care ti le-ai propus. Iar in ceea ce priveste bugetul de economii, pune deoparte banii necesari la inceputul lunii, inainte sa planifici alte cheltuieli. Iar ca sa nu simti ca renunti la anumite placeri personale, ai putea sa te rasplatesti cand, de exemplu, ai reusit sa respecti planul pentru cateva luni la rand.Sursa foto: Shutterstock